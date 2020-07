Aquest cap de setmana no es tallaran carrers per passejar

La crisi del coronavirus

03.07.2020 | 13:20

Aquest cap de setmana ja no s'aplicarà la mesura de tall de carrers que es va establir per tal de facilitar el passeig durant l'estat d'alarma que va promoure l'Ajuntament. Aquesta mesura arriba després de set caps de setmana consecutius de talls. Amb la finalització de l'estat d'alarma i l'arribada de l'estiu, el nombre de vianants als carrers s'ha reduït i s'ha considerat concloure aquesta decisió. El cert és que els darrers dos caps de setmana el tall havia estat aprofitat per un considerable menor nombre de persones. La proposta s'ha aplicat als carrers de Núria, Ample, a l'avinguda de Josep Tarradelles, a la rambla de Francesc Macià, als carrers de Miquel Vives, de Sant Tomàs i de Colom. L'Ajuntament, en un comunicat, afirma que estudiarà la possibilitat de donar continuïtat als talls en el futur.