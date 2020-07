Tres incendis en una nau buida de la ciutat i en dos habitatges

02.07.2020 | 04:00

Dimarts a la tarda es va registrar un incendi a l'interior d'una nau buida situada a l'avinguda de Can Boada del Pí, a l'altura del carrer dels Dipòsits. Els cossos d'emergència van rebre l'avís que sortia fum negre de la instal—lació. Desplaçats als llocs dels fets, es va comprovar que es tractava d'una crema de pneumàtics a l'interior de la nau, on van cremar també unes fustes. L'estructura, però no va resultar afectada. En l'extinció de les flames van participar efectius de Bombers de la Generalitat i en l'entrada a la nau abandonada dues unitats de Policia Municipal. Minuts més tard, els bombers van haver de desplaçar-se el carrer Mont Perdut, cantonada amb Bidasoa, on un curtcircuit en un refrigerador va provocar un incendi. Hores després, ja de matinada, es va donar l'avís d'un incendi a un altre habitatge, en aquest cas a l'avinguda Béjar, a l'altura de Dibuixant Avellaneda. En aquest, quan les dotacions de Bombers, Policia Municipal i del SEM es van desplaçar al lloc els veïns ja havien pogut apagar l'incendi. Tot apunta que el foc va ser provocat per una espelma.