El mNACTEC adquireix dues pistoles catalanes del segle XVIII en una subasta a Alemanya

S. P.

02.07.2020 | 15:35

El fons d'armes del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNactec) acaba d'incorporar una parella de pistoles de luxe, fabricades molt probablement a Barcelona al voltant de l'any 1740. El museu les ha adquirit, per un preu que no ha fet públic, mitjançant la licitació en una subhasta a Alemanya, d'una de les cases més prestigioses per aquest tipus de patrimoni. Va fer-la per tal d'evitar que les pistoles poguessin acabar en mans de col·leccionistes privats de l'estranger. El mNACTEC s'interessa principalment per les armes de foc portàtils catalanes dels segles XVI, XVII i XVIII, per la seva gran qualitat i pels desenvolupaments tècnics que van introduir.