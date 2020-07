En marxa una nova línia de bus a demanda que connecta amb Can Palet de Vista Alegre

02.07.2020 | 12:24

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, han visitat aquest matí el microbus que cobreix la nova línia L12 Flex, un nou sistema de transport a demanda per enllaçar ell barri de Can Palet de Vista Alegre amb el Centre. La nova línia, que va entrar en funcionament dimarts, es una prova pilot de tres mesos de durada que pretén introduir un model de transport a demanda en la xarxa d'autobosus urbans. Per sol·licitar el servei a demanda es pot fer per telèfon (900 696 566) o bé mitjançant l'aplicació mòbil Nemi.

Aquesta prova pilot s'emmarca en el projecte europeu Galileu, en el que participa l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport urbà (Amtu).