Jordi Labòria pren el relleu a Eusebi Cima a la presidència del CST

Redacció

01.07.2020 | 20:36

El terrassenc Jordi Labòria serà el nou president del consell de govern del Consorci Sanitari de Terrassa. Aviat la consellera de Salut, Alba Vergés, farà el nomenament oficial, després que la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa hagin escollit Labòria de mutu acord.

Labòria té una àmplia trajectòria com a regidor i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa. Psicòleg de formació, acumula més de trenta anys de dedicació a la política i a la gestió pública en els governs socialistes a la ciutat i també a la Diputació de Barcelona, on va ocupar la vicepresidència.

Anys després, Labòria torna a la primera línia de l'activitat institucional situant-se al capdavant del Consorci Sanitari de Terrassa.

Fins ara, la presidència del Consorci Sanitari de Terrassa està ocupada pel també terrassenc Eusebi Cima. Abandona el càrrec després de gairebé cinc anys de mandat.

Ahir el nomenament de labòria va ser traslladat als portaveus dels grups municipals de Terrassa, en el decurs d'una reunió en què s'ha informat també de la designació dels representants de l'Ajuntament de Terrassa en el consell de govern del CST. Ho seran l'alcalde Jordi Ballart, que exercirà de vicepresident, el primer tinent d'alcalde Isaac Albert, la regidora de Salut Mònica Polo i el tècnic municipal Josep Manuel Rodríguez.

Al consell de govern del Consorci Saniari l'integren deu membres que nomenen i substitueixen de manera lliure les institucions que integren la institució. La Generalitat de Catalunya, que té un 60 % de participació en el CST, en té sis representants i l'Ajuntament de Terrassa, amb un 40% de quota, quatre.

El Consorci Sanitari de Terrassa es va crear l'any 1988 com una organització consorciada per la Generalitat i l'Ajuntament. Actualment la integren set centres d'atenció primària, un hospital d'atenció a pacients aguts -l'Hospital de Terrassa- i un centre sociosanitari, a banda d'un hospital de dia per pacients amb Alzehimer.

El CST compta també amb l'única unitat d'hospitalització penitenciària de l'Estat espanyol. Gestiona la unitat assistencial preventiva de l'esport al CAR Sant Cugat i diferents dispositius de salut mental.

Els més de 2000 professionals que treballen al Consorci Sanitari de Terrassa donen servei a una població de referència de més de 200 mil habitants residents a diverses poblacions de la comarca del Vallès Occidental.