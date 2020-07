Una de les activitats d'ahir al casal d'estiu del Roc Alabern. Va consistir en una xerrada per part de l'Ajuntament. Una de les activitats d'ahir al casal d'estiu del Roc Alabern. Va consistir en una xerrada per part de l'Ajuntament.

Els casals es readapten per fer front a un estiu estrany

Antoni Losada

01.07.2020 | 20:23

Els casals d'estiu municipals, que ja estan en marxa, viuen una edició tant estranya com insòlita, marcada per l'aplicació d'un estricte protocol per evitar contagis en plena pandèmia de la Covid-19. Casals d'estiu, per tant, com mai s'havien concebut abans, amb les mascaretes i les distàncies de seguretat com a...