UGT parla de contradiccions del conseller d'Educació

30.06.2020 | 20:19

La FeSP-UGT de Catalunya ha mostrat la seva sorpresa davant les declaracions del conseller d'Educació, Josep Bargalló, en les que va parlar de la contractació de cinc mil docents per al curs vinent per donar resposta a les exigències d'un curs escolar marcat per les limitacions imposades per la Covid-19. El sindicat ha fet pública la seva decepció, considerant "totalment insuficient" el nombre de treballadors i treballadores proposats a contractar. I també la seva sorpresa en constatar que el president de la Generalitat "no ha trigat ni 24 hores a desmentir el conseller per afirmar que el nombre de contractats serà de 10.000" La FeSP-UGT de Catalunya afegeix que els treballadors i treballadores de l'educació "no saben a qui creure ni quina confiança pot generar un Govern que, en una situació com la que vivim actualment, envia missatges contradictoris constantment a la ciutadania".

manca personal

Per al sindicat, és un motiu de preocupació que "a cada roda de premsa s'incrementin les ràtios d'alumnes i disminueixin les aules. Al pas que anem, sumant de 5 en 5 a cada roda de premsa, podem arribar al setembre amb 50 alumnes per classe". Segons destaca el sindicat en la seva valoració, "no podem tenir la seguretat que el Govern tindrà la capacitat per vetllar per tal que no es cometin errors i no es relaxin les mesures de seguretat i distància física, amb les conseqüències que això pugui tenir per a la salut de les persones".