Prova pilot de Tmesa d'una nova línia de bus a demanda

Redacció

30.06.2020 | 20:19

Tmesa, l'empresa que gestiona el servei d'autobusos a Terrassa, va posar en marxa ahir la nova línia L12 Flex, en una prova pilot de tres mesos de durada que pretén introduir un model de transport a demanda en la xarxa de busos urbans. L'L12 Flex enllaçarà el barri de Can Palet de Vista Alegre amb el Centre. D'aquesta manera, l'L12, que actualment és regular, passarà a tenir un funcionament mixt, ja que hi haurà franges horàries amb expedicions fixes i d'altres a demanda.

El funcionament a demanda permetrà que el servei sigui més flexible i s'adapti a les necessitats reals de mobilitat. A més d'ampliar el seu servei fins a un 60%, L'L12 Flex donarà per primera vegada servei els dissabtes al matí, de 9 a 14 h. La resta de la línia L12 que connecta el Centre i el barri de Can Gonteres mantindrà el servei regular actual, amb les mateixes expedicions fixes que realitza actualment, i passarà a denominar-se L13.

La prova pilot de la nova L12 Flex permetrà valorar el funcionament d'aquest nou model a través dels indicadors que el mateix sistema informàtic generarà a l'empresa Tmesa, i també mitjançant les opinions que es recullin per part de les persones usuàries del servei.

Aquestes aportacions es canalitzaran a través dels mateixos canals que en les altres línies del servei de Tmesa: amb el telèfon d'atenció al client i amb les opinions que es recullin a l'Oficina de Mobilitat. A més, la companyia obrirà un correu electrònic especial només per qüestions relacionades amb aquest servei (L12flex@tmesa.com).

Per sol·licitar el servei a demanda es pot fer via telefònica a través del 900 696 566 o bé mitjançant

l'aplicació mòbil Nemi (App Store o Googleplay). Per fer ús d'aquesta aplicació, primer cal crear un perfil amb el nom complet i el DNI. Un cop fet això ja es pot reservar el servei de bus a demanda indicant a quina parada de la Línia 12 es vol esperar i a quina parada de la mateixa línia es vol baixar. Aquesta reserva es pot realitzar amb una antelació màxima de 48 hores abans de l'hora en què sol·licites el servei. Des de l'aplicació, quan s'acosti el moment del viatge, es confirmarà l'hora definitiva de recollida i d'arribada a la destinació.

centre de control

A més, amb l'app es podrà seguir la posició del bus en temps real quan es trobi de camí. La mateixa aplicació també permet cancel·lar reserves i, des del centre de control, es restableix el servei segons les modificacions que hi hagi hagut.

El servei a demanda es podrà utilitzar per realitzar trajectes des del centre de la ciutat (parades entre Rajolers i CAP Rambla) i l'àmbit periurbà de la ciutat de l'eix de la carretera de Martorell (parades entre Les Carbonelles i Can Palet de Vista Alegre). No es podran fer trajectes entre les parades del centre, però sí entre parades de l'àmbit periurbà.

Quan la L12 Flex estigui funcionant a demanda només podran fer ús del servei les persones que prèviament hagin fet la sol·licitud del trajecte mitjançant l'aplicació o el telèfon. No obstant això, si una persona està en una parada i casualment hi passa l'autobús en servei a demanda, aquesta persona podrà pujar al vehicle, adaptant-se al recorregut que estarà fent en aquell moment.

reserva

Per tal de donar a conèixer la nova línia L12 Flex, el Consistori està organitzant sessions informatives on-line per explicar el funcionament del nou sistema a les associacions de veïns dels barris afectats i els usuaris de la línia. A més, durant els primers dies de funcionament, hi haurà una persona a bord del vehicle de l'L12 Flex per informar i ajudar a les persones que hi viatgin. Tmesa també ha editat un díptic informatiu i explicatiu del funcionament de la nova línia.

Aquesta prova pilot s'emmarca en el projecte europeu Galileu, en el que participa l'Associació de Municipis per la Mobilitat i els Transports Urbà (Amtu). És en el marc d'aquest projecte que s'ha desenvolupat l'aplicació Nemi, a través de la qual els usuaris poden fer la reserva del servei. La principal novetat, referent a altres serveis de transport a demanda, és que l'aplicació permet fer la reserva del servei fins 15 minuts abans (en la resta de serveis de transport a demanda la reserva s'ha de fer obligatòriament 24 h abans).

L'Amtu també s'ha encarregat de configurar el servei de transport a demanda d'aquesta línia, perquè es pugui complementar amb les dues modalitats que oferirà a partir d'ara, amb un horari fix i un altre a demanda. Així mateix, i després d'haver implementat aquest servei a demanda a 14 municipis catalans, l'Amtu també aporta en aquest projecte la seva experiència en la gestió d'aquest tipus de serveis.