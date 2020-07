El pati de l'Institut Ègara s'obre al barri amb el Casal Hip Hop

01.07.2020 | 12:23

Avui s'inicia el Casal Hip Hop, al pati de l'Institut Ègara, una activitat impulsada pel Servei d'Educació municipal i impartida per Versembrant SCCL, cooperativa pionera en aquest àmbit a casa nostra, reconeguda com a finalista al premi Carulla de 2019 i que acaba de publicar el llibre "El rap a l'aula. Una revolució en marxa" editat per l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Es tracta d'una nova acció de l'Ajuntament de Terrassa emmarcada en el programa Més Estiu, impulsada pels serveis municipals d'Educació, Serveis Socials i Joventut, i en l'estratègia per democratitzar l'accés a la cultura i revolucionar els mètodes d'aprenentatge de la música als instituts.