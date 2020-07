Jordi Labòria ocuparà la presidència del CST després de la marxa d'Eusebi Cima

01.07.2020 | 18:08

L'exregidor tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa Jordi Labòria serà nomenat aviat president del Consorci Sanitari de Terrassa per la consellera de Salut Alba Vergès. El polític socialista, psicòleg de formació, ocuparà la presidència del consell de govern del CST, càrrec que va deixar vacant recentment el també terrassenc Eusebi Cima.

L'elecció de Labòria ha estat consensuada pel Departament de Salut i l'Ajuntament de Terrassa. El nou president ha dedicat més de 30 anys a la gestió pública a l'ajuntament de Terrassa, com a membre dels governs socialistes, i a la Diputació de Barcelona, com a diputat i com a vicepresident.

Avui també s'ha comunicat el nomenament dels representants municipals al consell de govern del Consorci Sanitari. Com a representants de l'Ajuntament de Terrassa i participaran l'alcalde Jordi Ballart, que exercirà el càrrec de vicepresident del consell de govern, Isaac Albert (ERC), Mònica Polo (Cs) i Josep Manuel Rodríguez.