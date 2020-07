01.07.2020 | 04:00

Dissabte a la tarda un patinet de 1.600 w de potència gairebé atropella dos agents que patrullaven per la Rambla d'Ègara. L'incident va passar a l'altura del carrer de Blasco de Garay, on la policia va aturar el vehicle i va denunciar el conductor per no disposar de permís de conduir ni d'assegurança obligatòria, requisits necessaris per circular en un vehicle d'aquestes característiques.