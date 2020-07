Detingut després de col·lidir amb un cotxe anant ebri i negar-se a la prova d'alcoholèmia

01.07.2020 | 04:00

Minuts després de la 1 de la matinada de diumenge uns veïns van trucar la policia informant d'una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla de la carretera d'Olesa amb Calderón de la Barca. Es tractava d'una col·lisió per encalç. La conductora del vehicle davanter va ser atesa per l'ambulància, però no va ser necessari portar-la a cap centre mèdic. Pel que fa al conductor de l'altre vehicle, presentava simptomatologia d'anar begut i un cop feta la prova d'alcoholèmia va donar positiu de 0,64mg/l. Traslladat a dependències policials, es va negar a sotmetre's a la prova de l'etilòmetre evidencial i, segons fonts municipals, va insultar els agents. Contra l'home es va obrir causa penal i va ser denunciat per infraccions de les ordenances municipals.