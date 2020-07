La comissió de transparència sobre la polèmica de les multes serà el pròxim dimecres

01.07.2020 | 20:02

El president de la Comissió Informativa de Transparència, el socialista Javier García, ha convocat reunió extraordinària dimecres 8 de juny. Respon així a la iniciativa dels partits de l'oposició -PSC, CS i JxT- que d'aquesta manera forcen al govern municipal a informar sobre la polèmica pèrdua temporal d'una denúncia contra dos veïns de Can Roca. Dilluns, els grups van formular al ple vàries preguntes sobre el tema al regidor de Seguretat, Xavier Fernández Rivero, que no va respondre.

La sessió de dimecres serà monogràfica. L'únic punt de l'ordre del dia fa referència a la "gestió de les denúncies per presumptes infraccions" del confinament efectuades per la Policia Municipal a Can Roca. Els atestats van desaparèixer dels despatxos municipals després que l'alcalde respongués a les queixes dels denunciats en xarxes socials anunciant que s'ho miraria. L'oposició vol aclarir què va passar amb la denúncia, que va aparèixer dies després, i quina relació hi ha entre l'incident i una carta posterior d'un dels denunciats acusant a dos regidors socialistes de difamar de manera homòfoba l'alcalde.

El president de la comissió Javier García ha convocat a la comissió als representants municipals, als portaveus dels grups polítics, a l'alcalde Jordi Ballart, la tinent d'alcalde Lluïsa Melgares i al regidor de Seguretat, Xavier Fernández Rivero. També als directors de l'àrea municipal de Seguretat, a l'intendent de la Policia Municipal, al sotinspector que va gestionar la denúncia i al sindicat policial que va denunciar la desaparició.