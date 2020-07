Els veïns van analitzar la situació en una trobada realitzada aquest dilluns. nebridi aróztegui Els veïns van analitzar la situació en una trobada realitzada aquest dilluns.

Can Roca denuncia un augment dels actes incívics

Josep Cadalso

30.06.2020 | 20:19

Els veïns del barri de Can Roca han manifestat la seva inquietud per un increment dels actes incívics en el sector, denunciats i analitzats en el transcurs d'una trobada convocada per l'Associació Veïnal Can Roca, a la que va assistir el regidor de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil, Xavier...