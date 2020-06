SATSE deplora que el Govern no inclogui una infermera

30.06.2020 | 09:15

El sindicat d'infermeria SATSE va deplorar ahir que el Govern no inclogui a un professional sanitari, preferentment una infermera, en els centres docents de cara al pròxim curs. L'organització va reclamar ahir en un comunicat que en el marc de les inversions excepcionals en educació que contempla l'Executiu català "es reconsideri l'error de no incloure una partida per a professionals infermers". "Com sempre, s'ha oblidat la inclusió de la figura de la infermera escolar, que seria més important que mai aquest setembre vinent", va considerar SATSE. Segons el sindicat, les famílies dels alumnes i els docents "no tenen per què tenir els coneixements sanitaris necessaris per a poder fer la valoració de l'estat de salut de ningú".