Problemes per comprar piscines portàtils

30.06.2020 | 13:28

La pandèmia deixarà a la nostra memòria problemes d'abastament, en un moment o altre, de mascaretes i guants, gels hidroalcohòlics, paper higiènic, farina, netejadors desinfectats, webcams o màquines per fer exercici a casa. A la llista haurem d'incorporar ara piscines portàtils, un producte que comença a ser realment complicat de trobar tant presencialment com per internet.

Són moltes les famílies que, en previsió de no poder anar a la platja tant com haguessin desitjat i davant la perspectiva de quedar-se a casa durant tot l'estiu, han optat per comprar una piscina portàtil, decisió que ha disparat la venda i que està provocant que s'estiguin exhaurint els stocks.

Les més buscades són les tubulars, però també existeixen les inflables, més pensades per a nens, tot i que són moltes les famílies sense nens petits que també compren la piscina per refrescar els dies de canícula. Hi ha tot tipus de complements pel manteniment, com filtres, kits per mesurar les condicions higièniques de l'aigua, aplicadors de clor i anti algues o netejadors mecànics de fons quan es tracta de grans estructures.

Alerta amb el pes

D'altra banda, els experts alerten sobre la instal·lació de piscines portàtils a les terrasses dels edificis. S'ha de tenir clara consciència de la construcció i de la resistència de les estructures. Omplir una piscina a una terrassa pot afectar la capacitat de resistència i arribar a provocar un accident. Pensem que una piscina de 3x2 metres amb 50 cm d'aigua al seu interior implica uns pes de 3.000 quilos sobre una superfície de 6 metres quadrats al que s'ha de sumar el pes de les persones que estiguin a dintre la piscina al mateix moment. Si la nostra intenció és la de muntar una piscina d'un volum considerable és recomanable consultar un expert per evitar problemes.