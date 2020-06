Una manifestació per la sanitat i les pensions amb pocs joves

Santi Palos

29.06.2020 | 21:34

Les nostres vides, el nostre capital. 100% serveis públics i de qualitat. Terrassa per unes vides dignes" es llegia a la pancarta que encapçalava la manifestació que van organitzar, dissabte al matí, els sindicats CC.OO i UGT, conjuntament amb altres 37 entitats socials de la nostra ciutat (entre elles, tots els partits amb representació a l'Ajuntament tret de C's), per reclamar un gran pacte per a un nou model social i econòmic arran de la crisi de la Covid-19. Darrere hi anaven més de tres-centes persones, i, detall digne de reflexió, entre elles se'n veien molt poques de menys de 30 o 35 anys. En alguns moments la imatge semblava una pel·lícula de ciència-ficció, però era real. Pel mig de la Rambla d'Ègara, sota el sol fort i una xafogor aclaparadora, gent d'edat mitjana i gran, amb pancartes i eslògans que demanava una sanitat pública i de qualitat, residències per a la tercera edat ("A Terrassa ,29 residències privades i 1 pública, i més de 500 persones en llista d'espera" informava una pancarta), pensions dignes. Tots amb mascareta. Per les voreres, gent jove, sense mascareta, anant a la seva, a comprar, indiferent als manifestants, fins i tot fent algun gest de desaprovació. Què està passant?

les residències, una urgència

La manifestació va començar a dos quarts d'onze a la plaça de Lluís Companys. "Urgencias, urgencias, queremos residenciar", van cridar els participants al seu pas pel CAP Rambla. Davant de la seu del BBVA, un manifestant amb megàfon va afirmar que "quan la crisi, els bancs es van rescatar amb 60 mil milions d'euros de diners de tots, que no han tornat. Ara hem de reclamar-los. Els diners hi són, però estan mal repartits." La manifestació també va comptar amb grups feministes, independentistes i sense llar, i s'hi veien pancartes contra la "llei mordassa" i "per una justícia justa i independent", i banderes republicanes i estelades.

El recorregut va acabar al Parc dels Catalans, on un representant de les entitats convocants van expressar el condol a totes les persones que han mort víctimes de la pandèmia, i la solidaritat per a totes aquelles "que han emmalaltit i tindran seqüeles". També l'agraïment a tots els treballadors que han estat "en primera línia" de la lluita contra la pandèmia, tant els sanitaris com els de les residències de la tercera edat, funeràries, neteja, correus, alimentació i altres feines "que no són les més ben reconegudes econ+omicament i socialment, i moltes han estat precaritzades".

reclamacions molt concretes

A continuació, els comunicadors Mariona Tomàs i Jordi Dueso van llegir un manifest en què les entitats convocants exigien "una sanitat pública i de qualitat per a tothom", "residències públiques per la gent gran amb control medicalitzat", "una xarxa coordinada de centres de dia i estudiar una possible municipalització dels serveis d'atenció domiciliària", i l'augment de les pensions segons l'IPC real, pujant les mínimes a 1.080 euros.

També es demanà més recursos per l'escola pública, salaris dignes i fi de la precarització, una fiscalitat justa i progressiva, ajudes per a les persones dependents i el respecte dels drets humans i del d'autodeterminació dels pobles. "Posar fi a l'escàndol de la corrupció endèmica de la monarquia i de la dreta" fou la reivindicació més aplaudida. L'acte va acabar amb el crit "Terrassa, per una vides dignes".