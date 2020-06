L'inici de la temporada de piscines s'avança al 10 de juliol

La crisi del coronavirus

30.06.2020 | 16:11

Les piscines municipals de Terrassa obriran les seves portes el pròxim 10 de juliol. La temporada s'avançarà una setmana respecte a les previsions. Aquestes instal·lacions restaran operatives fins el 6 de setembre. L'accés serà gratuït pels menors de 14 anys. La pandèmia de la Covid-19 ha provocat canvis en el funcionament. S'establiran torns de matí i tarda. El primer de 10.30 a 14.30 i el segon de 15.30 a 19.30. El preu de la entrada serà de 2 euros i d'1,5 euros per esplais col·lectius. També hi haurà una targeta multibany de 10 entrades per 15 euros.

L'aforament a les piscines és limitarà. Així, al Parc de Vallparadís, és permetrà un total de 500 usuaris de matí i uns altres 500 per la tarda. A les piscines de Sant Llorenç, La Maurina i Les Arenes, l'aforament màxim serà de cent persones per torn. Les entrades es podran obtenir a les mateixes taquilles d'aquestes instal·lacions o també de forma anticipada per internet, amb 48 hores d'antel·lació.