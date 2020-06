Una gran exposició amb les figures de prop de 40 entitats de cultura popular

30.06.2020 | 09:22

Una de les poques activitats presencials del programa i la més destacada és l'exposició al voltant de la Imatgeria Festiva de la Cercavila de Festa Major que el públic podrà visitar al Recinte Firal. Els grups de cultura popular de la ciutat (prop de 40) que enguany no podran sortir al carrer aporten el seu gra de sorra a la festa amb aquesta mostra on podran exhibir les seves figures més representatives. Artur Moncal, vicepresident de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana va dir que "és una bona aportació perquè els terrassencs puguin gaudir dels detalls dels personatges" i va tenir "un record per tots els que ens han deixat per la Covid-10 i per Lluís Puig i Josep Rull, a la presó". Per la seva banda, la il·lustradora Anna Clariana ha dissenyat els cartells de cada entitat. Dissabte, hi haurà un debat sobre els grups de cultura popular al Recinte Firal.