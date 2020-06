Ballart dóna la polèmica per "tancada"

30.06.2020 | 09:09

Sobre la reunió d'ahir planejava la polèmica de les darreres setmanes sobre les acusacions d'homofòbia a dos regidors socialistes i la carta del PSC, que dissabte exigia a l'alcalde una rectificació pública després de donar credibilitat a les acusacions. El tema no va sortir a la trobada política, afirmen els assistents. Acabada la reunió, però, l'alcalde va respondre a preguntes de Diari de Terrassa que "ja he dit el que havia de dir" i va afegir que per ell "el tema està tancat". No hi haurà, per tant, rectificació pública. El govern i el mateix alcalde van dir ahir que la reunió amb els portaveus dels grups perseguia "restablir la confiança i normalitat del consens institucional" i que la trobada se suma a un seguit de reunions amb els portaveus per reconduir la situació. També al gest "d'esborrar els meus missatges i d'aturar la intervenció de la Generalitat. Com alcalde i com a TxT la voluntat de restituir la confiança és clara", inisteix Ballart.