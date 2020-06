Terrassa: 99 dies en estat d'alarma

| FOTOGALERIA

29.06.2020 | 08:56

El món ha viscut i està vivint un moment d'excepcionalitat com no recordem. La Covid-19 ha vingut per condicionar les nostres vides des d'un punt de vista sanitari, però també social i econòmic. Terrassa, com qualsevol ciutat del món s'ha vist sacsejada per la pandèmia, amb un confinament que recordarem per sempre. Com recordarem les persones que han marxat per culpa del coronavirus. Unes tres-centes a la ciutat.

Terrassa deserta, les cues als establiments d'alimentació, els aplaudiments als sanitaris, les classes virtuals des de casa, mascaretes, gels hidroalcohòlics, rentat de mans, distància social, confinament, desescalada... estant sent conceptes i situacions que s'han incorporat a les nostres vides d'una manera que mai hauríem pensat.

La galeria fotogràfica que acompanya aquestes línies ens fa un recorregut pel que han estat 99 dies de gestió de la pandèmia a la ciutat.