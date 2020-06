Endesa obre un nou punt de servei per reforçar l'atenció presencial

29.06.2020 | 11:34

Endesa ha obert quatre nous punts de servei a Catalunya amb l'objectiu d'apropar l'atenció als clients de Terrassa, Granollers, Olot i Tremp, i per extensió, als veïns d'aquestes comarques. La inauguració dels centres es fa un moment excepcional conscients que ara, més que mai, poden generar-se més consultes de l'habitual arran de la crisi provocada per la Covid-19. Aquestes oficines, que en substitueixen d'anteriors, s'afegeixen a la xarxa comercial que ja hi ha distribuïda arreu del territori català i sumen un total de 61 punts d'atenció presencial.