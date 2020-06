Dos detinguts per un apunyalament a la sortida d'un local d'oci

29.06.2020 | 17:34

Els Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones com a presumptes autors d'un apunyalament el darrer cap de setmana a Terrassa. Els fets van passar a les 6,41 hores de la matinada de diumenge a la sortida d'una discoteca de la zona de Can Petit, on una persona va ser agredida amb ganivet. Els agents van fer un torniquet al braç de la víctima, que sagnava intensament, fins a l'arribada del servei d'emergències mèdiques (SEM). La detenció es va practicar en el lloc dels fets, el mateix diumenge de matinada.