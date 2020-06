La Marta recuperarà la visió

28.06.2020 | 20:23

La família de Marta Bustos, la noia que va perdre la visió per un accident amb sosa càustica, ha fet públic que, els metges que la tracten a Estats Units han dit que recuperarà la visió. "Fins diumenge passat ha tingut un bon equip mèdic que s'ha encarregat d'estabilitzar els seus ulls". Ara li han assignat un nou equip format per dos metges més especialitzats en la matèria. Aquest equip li ha assegurat per primera vegada que recuperarà la seva vista". No saben en aquest moment quin serà el percentatge de visió que recuperarà, per "sí que tornarà a veure". La família diu que la notícia ha estat una injecció d'energia per a la Marta i "per tots els que l'estimem i desitgem el millor per ella".

La família vol enviar un missatge d'agraïment a totes les persones que han ajudat la Marta i la família en tots els sentits. "Ens hem adonat que hi ha molta gent bona que , sense conèixer la Marta, s'ha implicat, i molt. Respecte a alguns comentaris negatius que hem vist per les xarxes, no tenim res a dir". La família es refereix així, a comentaris que fins i tot han posat en dubte l'abast de les lesions de la Marta. "Seguirem lluitant per la recuperació física i emocional de la Marta".

La Marta Bustos va patir un accident mentre manipulava sosa càustica i es va crema la cara i els ulls de forma que es va posar seriosament en qüestió la possibilitat que continués tenint visió. Ingressada a un hospital de Seattle, a la costa oest d'Estats Units, la família va iniciar una campanya de captació de fons per afrontar les despeses del tractament mèdic de la noia a Seattle. Es va plantejar inicialment una xifra de 75 mil euros, però aquesta quantitat es va superar àmpliament, arribant fins als 245.992 euros. "Han sigut set dies molt intensos pel que fa a l'evolució de la Marta, per com ha anat la campanya, pels mitjans de comunicació, per la difusió a les xarxes socials... estem agraïts i impressionats per la resposta que hem tingut".

La família insisteix que si no ha tancat la campanya de captació de fons abans "és perquè esperàvem donacions importants que calien un gestió prèvia per part del donat i també perquè tant per obrir-la com per tancar-la s'han de fer uns tràmits delicats i hem necessitat l'ajuda d'un assessor per fer-ho amb la major transparència possible". En aquest sentit, diuen que tancaran la campanya el dia 30 de juny "ha arribat el moment de centrar-nos en la recuperació de la Marta". La família va dir en el seu moment que si sobren diners a l'hora de pagar tota la despesa mèdica, el sobrant es donarà a una causa similar.