27.06.2020 | 20:45

Unes tres-centes persones (totes amb mascareta) s'han manifestat avui a Terrassa seguint la convocatòria dels sindicats CC.OO i UGT i altres 37 entitats socials, que reclamava un gran pacte per a un nou model social i econòmic arran de la crisi de la pandèmia de la Covid-19. Encapçalada per una pancarta en què es podia llegir "Les nostres vides, el nostre capital. 100% serveis públics i de qualitat. Terrassa per unes vides dignes", la manifestació ha començat el seu recorregut a les 10.30 del matí, a la plaça de Lluís Companys, i ha baixat la Rambla d'Ègara. "Urgencias, urgencias, queremos residencias", han corejat els participants al seu pas per davant del CAP Terrassa Centre, un tema, el de les persones de la tercera edat, que ha estat present en moltes pancartes i lemes de la marxa. El recorregut ha acabat a tres quarts de dotze al Parc dels Catalans, on Mariona Tomàs i Jordi Dueso han llegit un manifest en què la derogació de la reforma laboral, una sanitat pública de qualitat per tothom, el respecte als drets fonamentals de les persones i al d'autodeterminació dels pobles i, especialment, la necessitat "de posar fi als escàndols de corrupció endèmica de la monarquia i la dreta", han estat les reivindicacions més aplaudides. L' acte ha acabat amb el crit unitari de "Terrassa, per unes vides dignes".