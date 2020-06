El PSC deixa per "impossible" a Ballart i reclama al Govern que reflexioni

Josep Arnero

26.06.2020 | 20:59

El Partit dels Socialistes considera que la tensió que s'acumula entre l'oposició i l'equip de Govern, i especialment entre el PSC i l'alcalde, Jordi Ballart, ha generat una "crisi institucional". En un comunicat fet públic ahir per la tarda ja no és centren en les darreres picabaralles. Van mes enllà i reclamen al Govern una "reflexió". És un clar gest en el que demanen que el soci de Tot per Terrassa, ERC-MÉS, intervingui de forma clara en aquesta conflicte que segueix més viu que mai, malgrat les trobades bilaterals realitzades i que no han donat el resultat esperat. El PSC arriba a situar la "crisi institucional" a nivell del Pacte de Ciutat. Defensa que hauria de formar part d'aquest gran acord ciutadà en el que recordem que en aquest moments no està present en les comissions de treball ni el PSC, ni Ciutadans i tampoc Junts per Terrassa, els tres partits de l'oposició amb representació a l'Ajuntament.

La reacció socialista ha arribat després de la junta de portaveus celebrada dijous per la tarda. En ella, va conèixer la decisió de l'Ajuntament de no tirar endavant la intervenció de la Generalitat en els suposats insults homòfobs realitzats pels regidors socialistes Alfredo Vega i Marc Armengol, en la figura de Ballart, i que van denunciar dos veïns. En aquesta trobada, el primer tinent d'alcalde, Isaac Albert, líder de ERC-MÉS, també va afirmar que no creia les acusacions i va defensar Vega i Armengol. "Sé que el PSC no és homòfob i que ni Alfredo Vega ni Marc Armengol van dir això", va assegurar literalment.

Els socialistes exigeixen a Jordi Ballart unes disculpes "públiques i inequívoques per les reiterades faltes de respecte a regidors de l'oposició, unes disculpes que mai s'han produït".

En el comunicat i després més d'any de diferents episodis d'enfrontaments, el PSC dona per "impossible" les relacions amb l'alcalde de Terrassa per arribar a acords. "Jordi Ballart fa impossible qualsevol opció d'arribar a pactes i acords entre els diferents partits polítics de l'Ajuntament", diuen. També lamenten que "l'actitud i la forma de governar de l'alcalde de Terrassa allunyen cada vegada més a la resta de partits i que cal un canvi de rumb en la seva forma d'actuar". Els socialistes consideren que mentre Ballart sigui alcalde serà "impossible arribar a cap acord, degut a que el seu tarannà no ho permet".

El PSC recorda en el comunicat que hi ha hagut una reiteració de situacions complicades els darrers mesos que "evidencien la falta de lideratge de Jordi Ballart i la seva incapacitat d'arribar a consensos i solucionar problemes".

Per tot això, el Partit dels Socialistes creu que la situació política actual és "insostenible", i per això reclama que el futur Pacte de Ciutat "ha d'anar més enllà de les mesures econòmiques i socials que es puguin adoptar", i afirma que a Terrassa, "a més d'una crisi econòmica i social, hi ha una crisi institucional afegida". Per aquest motiu, el grup socialista emplaça al Govern municipal a "reflexionar en profunditat sobre la mala imatge que està donant la ciutat i la necessitat urgent de reconduir el clima advers generat per la falta de lideratge i la provocació constant des del Govern".

Sobre l'aturada de la tramitació del informe presentat a la Generalitat per suposats insults homòfobs, el PSC no entén per què "l'alcalde va intervenir per demanar que no es continués amb la tramitació si l'actuació de l'Ajuntament va ser d'ofici, tal com va anunciar el propi Govern municipal en una nota de premsa i a la junta de portaveus".

Els socialistes consideren que la gestió d'aquest episodi "ha estat nefasta al no contrastar els fets amb els regidors afectats i que és una evidència més de la incapacitat de Jordi Ballart d'exercir el seu càrrec amb la diligència i la responsabilitat requerida".

En relació a la carta que va provocar les acusacions i per la qual els socialistes ja han anunciat que interposaran una querella, el PSC considera "molt greu" que el regidor de Seguretat, Xavier Fernández, "disposés d'ella dues setmanes abans de ser pública, tal com va reconèixer el propi regidor a una reunió que van mantenir els socialistes amb Tot per Terrassa el dia que la carta va ser publicada. El regidor va afirmar que ja feia 15 dies que un dels signants de la carta, un dels afectats pel cas de les multes, es va posar en contacte amb el regidor per avançar-li el contingut i que aquest ho va compartir amb els seus companys".