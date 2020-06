Preocupació a Roc Blanc per una onada de robatoris

Javier Llamas

26.06.2020 | 20:58

A una veïna li van robar les quatre rodes del seu cotxe quan el tenia estacionat en un aparcament comunitari. I han robat en trasters i en comerços, per la força o amb violència, de nit o de dia. I a vianants. Això afirmen veïns de Roc Blanc, enutjats per una ona de delictes que s'acarnissa amb el barri des de mitjan maig. Els Mossos d'Esquadra asseguren que, amb les dades a la mà, no s'ha registrat un repunt de delictes en aquest sector.

Si la inseguretat depèn en moltes ocasions de la percepció, i no tant de les dades fredes i objectius, sembla clar que molts veïns de Roc Blanc se senten insegurs en els últims temps.

"Estem indignats", afirma Txell, una de les veïnes més batalladores contra una successió de fets delictius que ha unit a molts residents. Han format un grup de missatgeria instantània per a l'intercanvi d'informació relacionada amb la proliferació d'esglais i alguna cosa més que esglais.

A una veïna li van trencar una finestreta del cotxe estant ella dins, per a robar-li la bossa, segons refereixen testimonis. Una perruqueria va sofrir un assalt, igual que un bar violentat en una matinada. Això, sense comptar els furts, els robatoris al descuit. I sense comptar la gran quantitat de sostraccions en aparcaments comunitaris. Allí han estat objecte de robatoris amb força molts vehicles: al carrer de Valentí Almirall, al carrer de Sicília, al de Palet i Barba, a tenor de la denúncia pública realitzada pel veïnat. Els lladres han entrat en uns quants trasters destrossant les portes.

Els afectats volen respostes policials. Volen més atenció, més presència d'agents, una millora en la seguretat pública: "Durant el confinament sí que vam veure a molts policies, diverses vegades al dia, per a controlar els sorolls, la música. Ara, no tant". Els veïns criden l'atenció sobre unes cases okupadas recentment en la carretera d'Olesa.

L'Àrea Bàsica Policial de Terrassa dels Mossos d'Esquadra afirma que la sensació d'alarma no correspon a un increment de fets delictius des del maig. No s'ha incrementat la xifra de delictes denunciats, segons la policia. Però molts veïns estan preocupats. I indignats.