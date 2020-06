Un mapa per pedalar

text: laura hernández fotO: alberto tallón

26.06.2020 | 20:59

El 2017 el mapa "Pas a Pas" convidava a anar a peu i, tres anys després, un nou plànol anima a desplaçar-se en bicicleta trencant algun dels tabús que frenen a molts terrassencs. Ni està lluny, ni costa, ni cal invertir gaire temps.

El mapa "Pedal a Pedal" proposa desplaçar-se de manera ràpida i saludable marcant la distancia i el temps de recorregut entre dos punts de la ciutat. L'eina recull diferents itineraris en un traçat en xarxa que permet calcular temps i distancia entre punts propers i altres més allunyats. Bona part dels itineraris no superen els 5 minuts de pedalada.

L'eina, que es pot descarregar al web municipal terrassa.cat i als perfils de l'Ajuntament de Terrassa en xarxes socials, arriba en un moment dolç per la bicicleta a la ciutat. Amb el confinament, molts ciutadans han explorat els desplaçaments en bicicleta com una alternativa còmode, saludable i lliure de risc de contagi.

No hi ha estadístiques, però Haritz Ferrando, portaveu de BiTer, explica que "l'increment de l'ús de la bicicleta a la ciutat és un fet. Les bicicletes elèctriques i no elèctriques s'han esgotat i no hi ha estoc fins setembre". No està clar si estem davant d'un canvi d'hàbits de mobilitat que es consolidi en el temps, però el perfil dels nous usuaris de la bicicleta marca la tendència.

"M'ha sorprès veure dones vestides per anar a treballar desplaçant-se en bicicleta -explica Ferrando-. Fins ara el més habitual era veure homes i dones amb roba esportiva. El canvi indica que la bicicleta s'ha incorporat a la quotidianitat dels desplaçaments".

El mapa "Pedal a Pedal"pretén ser una eina útil per la ciutadania i actuar també com a un element d'estímul a moure's de manera saludable, segura i sostenible per la ciutat. En el context de la crisi de la Covid-19 i del final de l'estat d'alarma, l'Ajuntament recorda que "l'ús de vehicles sostenibles individuals esdevé una bona manera de moure's garantint la distància física".

El mapa "Pedal a Pedal"vol trencar amb alguns dels recels per agafar la bici en els desplaçaments quotidians. Per sota dels cinc minuts podem anar de la Plaça Vella a l'Estació del Nord, de la plaça del Doré al Mercat, del Vapor Universitari al Passeig del Comte d'Ègara o de la Zona esportiva a l'Estació del Nord.

No és igual circular en sentit nord, de pujada, que baixar o bé creuar la ciutat d'Est a Oest, amb recorreguts majoritàriament plans. Haritz Ferrando explica que els desnivells no són un hàndicap. "La percepció de pujada es perd amb la pràctica i amb el canvi de marxes. No cal una elèctrica. Amb una bicicleta de cinc velocitats pots recórrer tota la ciutat".

Això si, cal tenir en compte que s'ha de circular pels carrils bici o pel centre de la calçada. Tal com diu l'ordenança, mai per la vorera.