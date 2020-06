Li demanen cinc anys de presó per robar en una pastisseria

Javier Llamas

26.06.2020 | 20:58

Ell, ja avesat en aquestes experiències, va ser detingut el passat mes d'abril per un robatori en una pastisseria de Terrassa perpetrat exactament dos mesos abans. El Ministeri Fiscal demana cinc anys de presó pel sospitós.

El robatori amb força va ser comès a mitjans de febrer del 2020, entre les 7.30 de la tarda del dia 15 i les cinc de la matinada del 16. Un lladre va arribar a l'establiment, en el passeig del Vint-i-dues de Juliol. En aquell moment, el local estava tancat al públic.

L'assaltant va usar una eina per a violentar la persiana amb l'antic procediment de la palanca. Va aconseguir forçar l'accés i es va introduir en el local. Va anar per la caixa registradora, de la qual va sostreure diners en metàl·lic, 250 euros. Aquest va ser el botí, però no es va reduir a això la pèrdua per al negoci, perquè els danys ocasionats ascendeixen a 435,60 euros, segons la factura presentada en el procés judicial.

Això indica el Ministeri Fiscal en el seu escrit d'acusació. El sospitós de l'assalt va ser detingut unes setmanes després del fet delictiu. Els Mossos d'Esquadra el van capturar el passat 16 d'abril. L'endemà, el jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa va dictar l'ordre d'empresonament provisional, una resolució que un altre acte, del jutjat d'instrucció número 1, va ratificar uns dies després, el 24 d'abril.

La tramitació del procediment ha estat, de moment, breu, perquè l'Audiència Provincial té previst jutjar l'assumpte dilluns que ve, 29 de juny.

Per a la fiscal, el sospitós és autor d'un delicte de robatori amb força en les coses, en establiment obert al públic fora d'hores d'obertura. I demana que el reu sigui condemnat a cinc anys de presó perquè en el seu cas concorre la circumstància agreujant de multireincidència. Resulta que el processat, de nacionalitat espanyola, tenia un historial delictiu considerable.

El setembre del 2010 va ser condemnat a dos anys i un mes de presó per un jutjat penal de Terrassa. El delicte: robatori amb força en les coses. A l'octubre del mateix any, el mateix jutjat li va imposar un any de presó per idèntica infracció penal. Aquell mateix mes, un altre jutjat penal egarenc va castigar el mateix individu a un any de presó per un robatori amb violència i a dos anys per un robatori amb força. Una altra sentència, dictada al febrer del 2014, considerava a l'imputat autor d'un robatori amb força i li imposava per això un any i un dia de presó. El juliol del 2017, una resolució va condemnar al reu a quatre mesos i quinze dies de presó. El delicte atribuït? Sí, robatori amb força.

I després va arribar l'assalt a la pastisseria, al febrer. I la detenció d'un home ja conegut per la policia, un lladre multireincident. La secció segona de l'Audiència Provincial de Barcelona ha assenyalat el judici per al dilluns vinent. Si la fiscal manté les seves conclusions provisionals i la seva tesi prospera, l'acusat d'aquell assalt serà condemnat a cinc anys de privació de llibertat i a rescabalar als responsables de la pastisseria amb 250 euros pels diners sostrets de la caixa i amb la quantitat que l'execució de la sentència determini pels danys del forçament.