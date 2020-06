Denuncien l'acumulació d'escombraries

Redacció

26.06.2020 | 20:59

Veïns del barri de Can Boada Casc Antic han denunciat la persistent acumulació d'escombraries en determinants punts del sector. Un problema que s'arrossega des de fa mesos i que no ha estat resolt, malgrat que inicialment es va argumentar com a causa d'aquest dèficit la reducció de la recollida a causa de la pandèmia del coronavirus. Les imatges de contenidors plens de residus i d'escombraries acumulades a les voreres es repeteixen en zones com les confluències dels carrers Francisco de Vitòria amb Hspanitat o d'Alexandre Galí amb Amadeu de Savoia. Aquest fet no només representa un inconvenient quant a salubritat, sinó també en referència a la circulació de les persones, sobre tots en aquelles que tenen problemes de mobilitat. Els veïns consideren que el problema necessita una solució urgent i entenen que no es deriva d'un comportament incívic per part dels ciutadans en aquest cas. Per aquest motiu reclamen una major assiduïtat en la recollida de les escombraries de la zona. L'acumulació d'escombraries es percep, per exemple, en els contenidors de plàstic que acostumen a estar plens a vessar. Aquest fet fa que els envasos d'aquest material s'acumulin en les zones properes davant la impossibilitat d'encabir-los de forma convenient.