La unitat canina se suma a l'operació antidroga

26.06.2020 | 13:00

La Unitat Canina del Cos de Mossos d'Esquadra s'ha incorporat a l'escorcoll del carrer d'Àngel Guimerà, de Can Palet en l'operació antidroga que s'està fent des d'avui a les 5.30 hores del matí a Terrassa i altres poblacions. Tot sembla indicar que a Can Palet s'ha trobat una plantació de marihuana i hi ha, almenys, una persona detinguda per la policia. Fa uns minuts s'ha incorporat la Unitat Canina, que, segurament, busca diners al domicili escorcollat. Recordem que l'operació de Mossos és contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de diners i es desenvolupa a Terrassa al carrer d'Àngel Guimerà, a Can Palet, al passatge de la Panadella, a Les Arenes, i també al carrer d'Apol·lo, al polígon industrial de Can Parellada, tot i que aquest últim escorcoll està pendent de confirmació.