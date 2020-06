PSC: "Mentre Ballart sigui alcalde serà impossible arribar a cap acord"

L'alcalde Jordi Ballart, amb el líder del PSC i ex alcalde, Afredo Vega.

L'alcalde Jordi Ballart, amb el líder del PSC i ex alcalde, Afredo Vega. Nebridi Aróztegui

26.06.2020 | 19:07

Nou episodi de les picabaralles entre l'equip de Govern, més concretament entre el PSC i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Després de la junta de portaveus celebrada ahir en la que es va conèixer la decisió de l'Ajuntament de no tirar endavant la intervenció de la Generalitat en els suposats insults homòfobs realitzats pels regidors socialistes Alfredo Vega i Marc Armengol, en la figura de Ballart, i que van denunciar dos veïns, el PSC ha reaccionat amb un comunicat en el que afirma que l'alcalde impossibilita qualsevol opció d'acord i crida al Govern a la reflexió. Ahir, el primer tinent d'alcalde, Isaac Albert, líder de ERC-MÉS, soci de govern de Ballart, també va afirmar que no creia les acusacions i va defensar Vega i Armengol.

Per tots aquests fets, el grup socialista emplaça al "Govern municipal a reflexionar en profunditat sobre la mala imatge que està donant la ciutat i la necessitat urgent de reconduir el clima advers generat per la falta de lideratge i la provocació constant des del Govern". Els socialistes exigeixen a l'alcalde "unes disculpes públiques i inequívoques per les reiterades faltes de respecte a regidors de l'oposició, unes disculpes que mai s'han produït".