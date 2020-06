Un ple sense mocions y amb acord de junta contra l'homofòbia

25.06.2020 | 21:50

Dimarts, l'Ajuntament de Terrassa recuperarà els plens presencials després de tres mesos de sessions telemàtiques per l'estat d'alarma. Serà un plenari diferent, amb distàncies de seguretat i regidors ocupant els espais destinats al públic.

Ahir, la portaveu del govern Núria Marín va avançar als portaveus municipals alguns detalls de la disposició establerta per protocol. També va anunciar que el ple de juny no tindrà mocions ni propostes de resolució. Només es debatran i es votaran els dictàmens de l'ordre del dia i es donarà lectura als acords de junta de portaveus que siguin finalment aprovats pels grups.

Ahir va quedar clar que els partits recolzaran de manera unànime un acord impulsat conjuntament per Junts per Terrassa, ERC i Tot per Terrassa en recolzament a la lluita contra la LGTB-fòbia que demana mesures urgents contra els discursos transfòbics. Un dels acords de la proposta fa referència a hissar la bandera multicolor diumenge, coincidint amb la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI. Ahir, els partits van avançar el seu vot favorable a aquest punt, cosa que permetrà la tramitació a temps perquè diumenge la bandera multicolor onegi a la façana de l'Ajuntament de Terrassa.

Els propers dies els partits continuaran transaccionant altres acords de junta, fins a un total de 17 que s'han presentat. Aborden temes com el rebuig al racisme i la xenofòbia, la reactivació del sector turístic, la conciliació laboral, els refugiats, en suport al sector cultural i en defensa de la llengua catalana.

Junts per Terrassa i ERC impulsen un acord demanant la investigació dels GAL i un altre sobre l'origen de la fortuna del rei emèrit Joan Carles. La violència masclista i el respecte al medi ambient, ambdós impulsats pel PSC, també avancen com acord de junta, amb una condemna a la persecució de la Comunitat Baha'í a Iran.