Operació dels mossos a Can Palet i Les Arenes contra el tràfic de marihuana

26.06.2020 | 10:52

El cos de Mossos d'esquadra han iniciat aquest matí a primera hora un operatiu, que continua actiu en aquest moment, contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de capitals a Terrassa i a altres municipis. L'operació a Terrassa es desenvolupa al carrer Àngel Guimerà, al barri de Can Palet i al passatge de la Panadella, al barro de Les Arenes. També s'estan fent escorcolls a Sabadell, Rubí, Manresa, El Vendrell i Berga i es preveu que es practiquin una vintena de detencions.

La primera impressió és que a Terrassa, a l'interior de l'habitatge escorcollat al carrer d'Àngel Guimerà, hi ha, almenys, un detingut. També ha fet acte de presència un equip de la companyia subministradora d'electricitat, per la qual cosa s'intueix que a dintre de la casa hi ha una plantació il·legal de marihuana amo una instal·lació elèctrica il·legal. L'operació policial ha començat als voltants de les 5.30 horas del matí, quan les veïns han sentir soroll i crits de "policía".