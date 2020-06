Nou escorcoll de l'operació antidroga al polígon industrial de Can Parellada

El detingut a Can Palet ha estat trasladar al polígon industrial de Can Parellada.

26.06.2020 | 13:43

La persona que ha estat detinguda al carrer d'Àngel Guimerà, al barri de Can Palet, ha estat traslladat pels agents del Mossos d'Esquadra a una nau del carrer Apol·lo, al polígon industrial de Can Parellada on s'està realitzat un nou escorcoll de l'operació contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de diners que se segueix a Terrassa des d'avui a les 5.30 del matí.

La intervenció de Mossos a Terrassa es desenvolupa al carrer d'Àngel Guimerà, al barri de Can Palet; a Les Arenes, al passatge de la Panadella i ara al polígon industrial de Can Parellada.

La resta d'intervencions s'estan portant a terme a Sabadell, Rubí, Manresa, el Vendrell i Berga. Es preveu que al final de l'operació es practiquin una vintena de detencions.