El govern acorda amb els agents socials la pròrroga dels ERTO

Redacció/ Efe

25.06.2020 | 21:50

La pròrroga dels Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre s'aprovarà avui en un Consell de Ministres extraordinari. El govern espanyol, les organitzacions patronals i els sindicats van tancar finalment l'acord ahir, després que la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarial (CEOE), l'última part que faltava per acceptar el pacte, acceptés finalment l'última proposta (la cinquena) que havia presentat el ministeri de Treball, de manera unànime perquè "presenta importants avenços respecte a la proposta inicial", assenyalà el seu president, Antonio Garamendi.

La CEOE volia que els ERTO s'allarguessin fins a finals d'any i també era partidària que es mantinguessin els expedients temporals per força major total (els provocats pel coronavirus que afecten a tota la plantilla) i les actuals exoneracions a les empreses de les quotes de la seguretat social. L'organització empresarial ha afirmat, no obstant això, que seguirà treballant perquè "en el mes de setembre puguem abordar com s'afrontarà l'últim trimestre de l'any, sempre amb el desig compartit per les parts que aleshores ja s'hagi recuperat tota l'activitat possible".

"un missatge de confiança"

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha valorat de manera "molt positiva" l'acord i ha recordat que els ERTO han salvat centenars de milers de llocs de treball en les últimes setmanes. Interpreta l'acord com "un missatge de confiança a la societat" sobre el fet que "en situacions de màxima dificultat" els agents socials són capaços de posar-se d'acord. "És un acord que dona seguretat i tranquil·litat a les empreses i als treballadors en un dels pitjors moments del nostre país", va assegurar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en una roda de premsa amb el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá.

L'acord manté els ERTO de força major total per les empreses que encara els tinguin vigents amb una exempció de les cotitzacions a les empreses de menys de 50 treballadors del 70% al juliol, 60% a l'agost i 35% al setembre. Per les que superin aquesta plantilla, l'exoneració serà del 50% al juliol, 40% a l'agost i del 25% al setembre. Els percentatges són inferiors als que es mantindran fins al 30 de juny (data en què finalitzava l'anterior ampliació) i que eren del 100% per les companyies amb menys de 50 empleats i del 75% pels que superin aquest nombre de treballadors.

en cas de rebrot del virus

El text preveu que les empreses que actualment ja estan actives puguin acollir-se a un ERTO de força major total en cas que es produís un rebrot del virus que les obligués de nou a tancar. En aquest cas el descompte de les cotitzacions seria del 80% per les plantilles inferiors als 50 treballadors i del 70% per les que superen aquesta xifra.

Les empreses afectades per un ERTO no podran fer hores extres, ni externalitzar part de la seva activitat ni fer nous contractes de manera directa o a través d'ETT. Només podran contractar o externalitzar quan no comptin amb cap treballador amb la formació necessària per desenvolupar la tasca i prèvia comunicació als representants dels treballadors.

Les empreses que tinguin domicili en un paradís fiscal no podran acollir-se a les exoneracions dels ERTO per causes objectives. També s'haurà de mantenir durant sis mesos el lloc de treball de l'afectat per qualsevol dels dos tipus d'expedients un cop s'incorpori a la seva activitat. Els empleats inclosos en un ERTO cobraran la prestació encara que no hagin cotitzat el mínim que marca la llei i no se'ls restarà temps d'atur mentre duri l'expedient temporal.