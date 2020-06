Culmina l'operació antidroga de Mossos amb 25 detinguts

| Fotogaleria

26.06.2020 | 16:10

L'operació de Mossos contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de diners ha culminat amb 25 detinguts, el desmantellament de 15 plantacions de marihuana, 20 connexions il·legals d'electricitat i la intervenció de 150 mil euros. És el balanc final del dispositiu de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) que s'ha desenvolupat a diferents comarques catalanes i que des de les 5,30 del matí ha portat a terme escorcolls a Terrassa.

En total, els Mossos han practicat 42 entrades a diferents localitats catalanes. A Terrassa una unitat de la policia ha escorcorrat diversos immobles al carrer d'Àngel Guimerà, a Can Palet, al passatge de la Panadella, a Les Arenes, i també al carrer d'Apol·lo, al polígon industrial de Can Parellada, tot i que aquest últim escorcoll està pendent de confirmació.

El Vallès Occidental ha estat un dels focus de la intervenció. L'operació contra la droga i el blanqueig de diners ha practicat 14 entrades a Sabadell, 11 a Terrassa i 5 a Rubí, informen Mossos d'Esquadra.

Una de les persones detingudes a Terrassa, al carrer d'Àngel Gimerà, ha estat traslladada pels agents auqest matí a una nau del carrer Apol·lo, al polígon industrial de Can parellada, on s'ha practicat un escorcoll.