Cs vol portar al ple acords de conciliació de vida laboral i familiar i contra l'homofòbia i la hispanofòbia

26.06.2020 | 13:22

El grup municipal de Cs vol portar al pròxim ple tres acords de junta de portaveus: un primer per a la conciliació de la vida familiar i laboral, un segon contra l'homofòbia i un tercer contra el racisme, la xenofòbia i la hispanofòbia. Així ho ha anunciat avui en roda de premsa el regidor de la formació taronja David Aguinaga, qui ha afirmat que alguns d'aquests acords ja es troben "en fase de discussió" amb la resta de grups municipals, "amb els que, pensem, hi ha espai per l'entesa", va afegir,

Aguinaga va precisar que en el marc d'aquests acords la seva formació demanarà un pla específic i urgent a la Generalitat per conciliar vida laboral i familiar, tenint en compte la irrupció del teletreball pel coronavirus i un programa municipal d'inserció sociolaboral per al col·lectiu trans (amb una taxa d'atur del 85%), entre altres mesures.