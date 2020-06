Una revetlla confinada i tranquil·la

Laura Hernández

24.06.2020 | 19:33

L'excepcionalitat d'una revetlla de Sant Joan pràcticament confinada a casa s'ha traduït en un registre d'incidències sota mínims. Terrassa va viure dimarts una festa tranquil·la, sense baralles al carrer ni accidents i amb cremes de contenidors, però per sota d'anys anteriors. La Policia Municipal va fer un total de 26 intervencions, molt per sota de la darrera revetlla, quan es van fer 67 serveis, i a distància fins i tot d'un divendres precovid, quan la mitja d'intervencions va ser de 34.

Sense fogueres al carrer, amb les discoteques tancades i suspesa l'agenda de festes als barris, les incidències més importants de la nit de revetlla es concreten en la crema de contenidors i papereres -Bombers van fer 36 sortides durant la nit - i en l'incendi de matolls com a conseqüència del llançament de petards.

El servei d'extinció va fer també sis sortides per extingir focs a la vegetació. A més, la nit es va saldar amb la crema de dos arbres, un d'ells a la cantonada de la ronda de Ponent amb el carrer d'Arbúcies.

El gruix de les emergències de la revetlla es van concentrar sobretot en l'àmbit veïnal. Aquesta ha estat una berbena de festes a casa, a les terrasses i als patis i les queixes per sorolls han estat la tònica, tot i que en un volum inferior a altres anys.

En la majoria dels casos, informen des de Policia Municipal, s'han rebut trucades denunciant problemes per barbacoes, crits o càntics, per l'excés de decibels i per discussions entre veïns. Cap d'elles, però, va derivar en agressió.

També es va registrar una caiguda a domicili i l'alerta d'un veí del barri de Montserrat que es va deixar la clau dins de casa amb la cafetera posada al foc.

La casuística de les incidències a domicilis relacionades amb la revetlla és molt variada. A les 23.45 hores es va rebre la trucada d'un domicili que alertava de cops a la porta d'un veí. Els agents van comprovar que es tractava d'un gos que, espantat pels petards, picava espantat reclamant la presència dels seus propietaris.

A les 3.45 hores es va rebre la queixa per una festa a un domicili on la música que no deixava dormir als veïns. A les 4.07 hores, una altra denúncia pel soroll va donar peu a la intervenció d'una patrulla policial que va demanar als veïns que baixessin el volum o bé tanquessin la música. Els participants a la festa van atendre el requeriment i el problema va quedar aquí.

Al carrer, la policia també va atendre dimarts a la nit una baralla entre cinc persones que discutien acaloradament.

La disputa va finalitzar sense derivar en agressió. A la 1.30 de la matinada, un altre grup de veïns van protagonitzar un incident relacionat amb el llançament de petards. Es van llençar insults i la discussió no va anar a més.

Les restriccions a fer festes al carrer va reduir considerablement el nombre de desplaçaments durant la revetlla, que va concloure sense accidents de rellevància. Només es va registrar una col·lisió amb ferit a les 7.35 de la matinada. El xoc es va produir a la confluència del Passeig del 22 de juliol amb el carrer de la Independència. Un conductor que va donar positiu en alcoholèmia va col·lidir amb un arbre. L'home, que viatjava sol, va patir lesions lleus i va ser traslladat a Mútua.