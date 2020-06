El Museu Tèxtil fa una exposició virtual de Festa Major

S .P.

25.06.2020 | 16:01

Tot i l'anul·lació de la Festa Major, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil vol mantenir el seu esperit, si més no a internet. És per això que ha organitzat una exposició virtual de patrimoni tèxtil vinculat a la ciutat, només per les dates que hauria d'haver-se celebrat la Festa Major. Es podrà veure des del pròxim dilluns 29 i fins al 6 de juliol a les xarxes socials Twitter, Instagram i Facebook. Aquesta exposició de peces terrassenques n'inclou d'èpoques i característiques molt diverses, i pot suposar molts descobriments pels interessats en l'evolució de la moda i el món tèxtil a la nostra ciutat. Entre elles, aquest vestit d'estiu dels anys 1940, confeccionat en organdí de cotó brodat amb petits cercles vermells i línies en negre, groc i vermell. Va ser confeccionat per la modista Raimunda Vitó Aubets per a la seva filla, la pintora Teresa Jordà Vitó. "És un clar exemple de reutilització de teixits", assenyalen fonts del Museu Tèxtil. Raimunda Vitó va fer aquest vestit transformant-ne un de lleuger de la seva joventut. "Hi va afegir franges d'organdí blanc per donar-li un aire més de mudar i així, es va portar durant tota la dècada en festes de lluir."