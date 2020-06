L'Oficina de Turisme ja ha reobert avui

La crisi del coronavirus

Teresa Romero

25.06.2020 | 12:41

Amb totes les mesures necessàries per reprendre l'activitat amb normalitat, l'Oficina de Turisme de Terrassa, situada a la Masia Freixa torna a oferir servei presencial des d'avui a visitants, turistes i ciutadans en general. Mampares, senyalització horitzontal per mantenir la distància de seguretat, mascaretes per a qui no en porti i gel hidroalcohòlic de mans permeten accedir a l'oficina sense necessitat de demanar cita prèvia.

Clients interessats en la compra de llibres i contes de Terrassa, veïns que han volgut tornar a veure la Masia Freixa per dins o turistes de fora que volen participar en visites guiades són les primeres consultes que han rebut el Sergi i la Sílvia, dos dels quatre empleats municipals que ara són al càrrec de l'atenció presencial.

"Avui es reobre l'Oficina de Turisme amb els mateixos horaris de sempre així com la botiga però el servei no s'ha aturat. Durant la pandèmia hem fet teletreball i hem estat molt actius a les xarxes socials. Terrassa no ha perdut la seva imatge més turística", descriu el regidor de Turisme, Pep Forn. També comenta que es preparen noves rutes turístiques, més dotació d'audioguies i les visites comentades a la Masia Freixa que tornen a mitjans de juliol.