L'aturada als jutjats deixa desprotegides milers de persones sense tutela

Efe

25.06.2020 | 11:17

L'explosió de la Covid, que va portar a tancar els jutjats, va deixar als llimbs milers de persones amb discapacitat o capacitat pendent de modificació, ja que ni ells mateixos ni altres persones poden prendre legalment decisions que poden ser vitals, com rebre una transfusió de sang, ingressar en una residència o rebre una herència. L'únic suport per a aquestes persones o els seus éssers propers, que estan pendents de tenir una capacitat legal de tutela reconeguda per un jutjat que no saben quan tornarà a estar en marxa, són entitats com Som Fundació, que s'ocupa de vetllar pels drets de aquestes persones.

El representant de les entitats tutelars a Dincat i director-gerent de Som Fundació, Josep Tresserras, ha explicat a Efe que la seva missió és que les persones amb discapacitat disposin de les ajudes i suports necessaris per a poder desenvolupar el seu projecte personal al llarg de la seva vida.

Un altre perfil és el de les persones que al llarg de la seva vida, per malalties com l'Alzheimer o un accident amb afectació cranioencefàlica, veuen modificada la seva capacitat judicialment de forma sobrevinguda.