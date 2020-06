La Justícia belga resoldrà sobre l'extradició de Lluís Puig el 7 d'agost

24.06.2020 | 19:34

La Justícia belga anunciarà la seva decisió sobre l'extradició de l'exconseller Lluís Puig, reclamat per malversació en el cas de l'1-O i fugit a Bèlgica des 2017, el proper 7 d'agost, segons ha anunciat el propi polític independentista a Brussel·les.

Sigui quina sigui la decisió final, davant la decissió cap recurs en apel·lació i després un de cassació.

El jutjat belga de primera instància que examina l'euroordre cursada per les autoritats espanyoles contra Puig havia citat l'exconseller dilluns al matí per comentar alguns aspectes tècnics del cas.

"El que hem estat discutint és la capacitat del jutge belga per valorar la competència de l'òrgan reclamant, en aquest cas el jutge Llarena, i el que s'ha acordat és que el 7 d'agost s'emetrà la solució sobre tots els aspectes relatius a l'euroordre", ha explicat l'advocat de Puig, Gonzalo Boye.

Així doncs, la Justícia belga podria decidir extradir o no a Puig, però també que no té prou capacitat com per prendre tal decisió, sobre la qual podria presentar una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Luxemburg.

A la sortida de la vista, Puig ha explicat als mitjans que li ha demanat al jutge que, si es decideix per una sentència de no extradició, en ella "quedi clar i ben argumentat que no hi ha cap indici de malversació, però sí moltes vulneracions de drets fonamentals, com a ciutadà, com a polític i com a membre del Govern català de 2017".

"No estic cansat, Beethoven va fer 9 simfonies i si cal resistiré fins a la novena petició d'extradició", ha subratllat Puig, que ha acudit a la vista acompanyat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. Puig espera que Espanya no retiri la petició d'extradició emesa sobre la seva persona abans del 7 d'agost, ja que "això demostraria un nivell de maquiavel·lisme i manipulació de les lleis d'un nivell fora de sèrie".