Isaac Albert visita l'empresa Nifco

25.06.2020 | 13:13

El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, ha visitat avui l'empresa Nifco per reconèixer la tasca de l'empresa, referent d'innovació en la indústria del plàstic, en l'elaboració solidària de materials de protecció durant la crisi de la Covid-19. La visita també ha servit per conèixer la situació actual de la industria auxiliar de l'automòbil en un moment de transformació com l'actual i per definir línies de treball on l'Ajuntament pot incidir pel present i el futur d'aquesta i altres empreses del sector en camps com la innovació o la formació de personal especialitzat.