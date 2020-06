Ciutadans demana "menys paraules i més fets"

24.06.2020 | 19:33

Ciutadans també ha mostrat la seva "sorpresa" per la participació de Terrassa dilluns a la reunió de municipis de la segona corona a Barcelona, de la que va tenir notícia "per la premsa", afirma el portaveu municipal Javier González. "No se'ns va anunciar", gest que consideren...