Ballart prepara l'inici del pròxim curs amb el conseller d'Educació

S.P.

25.06.2020 | 20:15

L'alcalde Jordi Ballart i la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, han mantingut aquesta tarda una reunió telemàtica amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 a Terrassa. Jordi Ballart ha expressat al conseller la voluntat de l'Ajuntament de proposar espais adients per fer front a la necessitat d'espais amb mesures sanitàries de seguretat."Terrasa compta amb un teixit associatiu molt

potent i que, si cal, es mobilitzaran espais d'entitats, associacions i, si calgués, privats", li ha assenyalat l'alcalde. Per la seva banda, el conseller d'Educació ha garantit la presencialitat al 100 per cent a Infantil, Primària i ESO, reservant l'ensenyament telemàtic, si les circumstàncies així ho

requerissin, al Batxillerat. També s'ha tractat de les possibles mesures a emprendre en cas de rebrot. Si es produís, la intenció inicial del Departament no seria tancar escoles, sinó fer confinaments parcials, així com mesures de suport per a les escoles bressol privades.