Ballart i Colau impulsen un marc de relacions bilaterals

Laura Hernández

24.06.2020 | 19:33

L'alcalde Jordi Ballart va acordar dilluns amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, encetar un cicle de contactes bilaterals per explorar vies de col·laboració en temes com l'habitatge, el canvi climàtic i la promoció industrial, entre d'altres. Els dos polítics van pactar fixar una primera reunió per al mes de juliol a Terrassa.

Ballart confirmava ahir la iniciativa. "Surt de la voluntat mútua de treballar plegats -explicava-. Ho havien comentat les darreres setmanes i dilluns, al final de la reunió amb les ciutats de la segona corona, vam parlar d'encetar aquesta dinàmica de treball bilateral i de fixar una primera trobada les setmanes vinents a Terrassa, previsiblement aquest juliol".

Terrassa obre d'aquesta manera una nova via de participació en les decisions de la Regió Metropolitana que afecten la ciutat. Dilluns va participar en la trobada d'alcaldes de la segona corona a l'Ajuntament de Barcelona i va expressar el compromís d'incorporar-se a l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Ara, l'alcalde anuncia que obre una nova via d'interlocució seient en ´la mateixa taula amb la capital catalana.

L'objectiu, diu, "és parlar de temes comuns i explorar oportunitats de col·laboració" i cita com a exemple "la implantació d'empreses. Moltes no troben espai a Barcelona i Terrassa pot oferir sol industrial".

Ballart menciona també el repte de "la descongestió de la Gran Barcelona i les afectacions que per Terrassa té en àmbits com la mobilitat i el canvi climàtic". Recorda que sovint "es prenen moltes decisions que ens afecten en àmbits on Terrassa no hi és present, per exemple en matèria d'inversions". La negociació bilateral amb Barcelona ha de permetre a la ciutat prendre partit en aquestes decisions i obrir "noves vies de col·laboració en temes estratègics per la ciutat".

Ahir, Jordi Ballart va voler respondre a les crítiques de Junts per Terrassa (JxT), que dimecres va acusar l'alcalde de "manca de lleialtat i de respecte molt greu" amb l'oposició per no informar de la trobada de municipis de la segona corona a Barcelona.

La de dilluns, diu, va ser "una reunió puntual" on "els alcaldes no vam voler aprovar cap document per fer el debat on tocava", cadascú a les seves viles.

La incorporació de Terrassa a l'associació metropolitana l'ha de votar el Consistori i l'alcalde anuncia que portarà el tema "a una reunió amb els portaveus", després del ple de dimarts. Posteriorment, s'obrirà la consulta a la ciutat "per sentar les bases del debat de futur".

La reacció de Junts per Terrassa, afirma Ballart, "és desmesurada i respon a lògiques del passat, quan es veia en la Regió Metropolitana impulsada per Pasqual Maragall un contrapoder al Govern liderat per Jordi Pujol. La realitat avui és un altre".

Ballart recorda que l'acord de participació busca la incorporació de les ciutats de la segona corona a l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per participar activament en el procés "Barcelona Demà, Compromís metropolità 2030", en sintonia amb l'Agenda 2030 de NNUU. No s'ha acordat res, insisteix. "Encara no ens hem incorporat a l'associació i està previst que en el període de transició participem en una comissió territorial que encara no s'ha creat". Aquesta comissió serà l'espai de deliberació i concertació de tota la Regió Metropolitana de Barcelona.

La iniciativa metropolitana té un precedent el primer Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, aprovat el novembre de 2003 i on Terrassa va ser part activa. Setze anys després "és necessari més que mai articular mecanismes de participació en les decisions metropolitanes".