La policia ja investiga la desaparició de Melchor

24.06.2020 | 18:20

Melchor Roldán Vega té 34 anys, viu al barri d'Ègara, al carrer del Hockey. El 9 de juny va sortir del domicili que comparteix amb la seva parella per anar a treballar. Presta els seus serveis en Amazon, al torn de nit, per la qual cosa va sortir de casa seva sobre les 20 hores. Vestia un pantaló blau de treball i sabates de seguretat, però no va arribar a la feina.

Conduïa un Renault Captur i portava una mascareta de color negre amb una calavera pintada, com la de la fotografia que acompanya aquestes línies. El cotxe ha aparegut i aquest és un detalla de màxima importància que ha decidit el cos de Mossos d'Esquadra intervenir de forma activa.

Aquests tipus de desaparicions són complexes de gestionar per les autoritats policials. Quan es tracta d'un adult, es necessita d'algun indici que permeti els investigadors arribar a la conclusió que la desaparició no ha estat voluntària i per això es pren inicialment una certa distància i es dona un marge de temps prudencial per si la persona desapareguda ho ha fet voluntàriament i decideix tornar per pròpia iniciativa. El cotxe ha estat trobat. No ha transcendit on ha estat trobat, només que no és un lloc habitual en el dia a dia de Melchor i que d'ell no ha hi ha rastre fins al moment.

La família i els amics estan desesperats buscant el Melchor. Un grup de voluntaris s'ha desplegat per la ciutat i per les poblacions del voltant de Terrassa per penjar cartells amb la seva imatge i també de la mascareta que portava.

No es té cap notícia d'ell i el que més preocupa és que no hi ha cap pista que pugui indicar una raó per la qual ha desaparegut. No tenia, que es conegui, problemes personals o de relació familiar, ni tampoc a la feina. La família necessita respostes a, almenys, alguna de les preguntes que la desaparició planteja. Fins i tot per una desaparició voluntària, fruit d'un impuls qualsevol, ja és massa temps: han passat quinze dies des que no se sap res d'ell.

La família i amics fan novament una crida a les persones que el coneguin per si poden donar alguna pista d'on es podria buscar i sobre tot, si algú el va veure aquell 9 de juny al vespre i a on. Les dates del Melchor i el bloc on es por facilitar la información de que es disposi, apareixen al cartell de recerca.