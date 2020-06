Les herbes envaeixen la vorera al carrer de Colom

23.06.2020 | 17:19

La mala herba envaeix nombrosos trams de via pública a Terrassa. Ja ocorria abans de l'estat d'alarma i el confinament, però les limitacions de manteniment derivades de la crisi sanitària ha contribuït a agreujar l'assumpte en els últims mesos a la ciutat. Usuaris de la zona han denunciat públicament l'estat de la vorera en un tram del carrer de Colom pròxim al complex d'oci Parc Vallès, en el polígon industrial de Santa Margarida. Com es pot observar en la imatge, la vegetació s'ha apoderat de la vorera i caminar per la zona és missió complicada, sobretot en el cas de persones amb mobilitat reduïda. Hi ha invasió de matoll a un costat i a un altre en una via malendreçada. Situacions similars s'aprecien en altres sectors. A l'avinguda del Vallès, per exemple, i en places i parcs públics.