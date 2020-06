Junts per Terrassa ataca a Ballart pel futur pla metropolità

J. A.

Un nou front entre l'equip de Govern i l'oposició, en aquest cas Junts per Terrassa. L'adhesió de la ciutat al futur pla metropolità que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona, en un acte que es va fer absolutament visible dilluns al consistori de la Ciutat Comtal, ha provocat l'enuig de Junts per Terrassa. Aquesta formació considera que Jordi Ballart, que va participar de forma activa en la posada en escena d'aquesta proposta territorial, ha estat deslleial amb les forces de l'oposició perquè no ha informat del mateix als partits que no formen part de l'equip de Govern. En un comunicat, Junts per Terrassa, expressa "la nostra sorpresa i malestar per la presència de l'Alcalde a aquest acte". Afegeix que també es mostra perplexitat per "les informacions publicades segons les quals l'Ajuntament de Terrassa s'hi hauria adherit".

Junts per Terrassa denuncia que que aquest tema no s'ha tractat a cap reunió i que ha estat "aquest matí, (per ahir) després de registrar a Secretaria un bloc de preguntes i una sol·licitud d'informació, que des de l'equip de Govern se'ns ha facilitat la proposta d'acord de participació en el procés «Barcelona demà. Compromís metropolità 2030».

Junts per Terrassa reclama una junta de portaveus extraordinària per abordar aquesta qüestió. Cal recordar que ahir a la tarda estava prevista la junta de prèvia al ple del mes de juny, però aquesta s'ha endarrerit a dijous, ja que el ple se celebrarà dimarts i està previst que sigui presencial, el primer després de la pandèmia.

Aquesta formació considera aquesta decisió "una manca de lleialtat i de respecte molt greu vers l'oposició, les entitats i la ciutadania ja que el debat territorial s'ha de plantejar des d'una estratègia compartida fruit del debat en els òrgans de participació dels quals ens hem dotat. Per aquests motius, demanem que aquest tema es tracti en una reunió extraordinària de la junta de portaveus amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart". En aquest sentit afegeix, per últim, que "el debat territorial és pertinent però ha de ser fruit del consens amb el territori, mai de la unilateralitat".

Cal recordar que Terrassa s'implicarà activament en l'elaboració del futur pla estratègic metropolità de Barcelona, per tal de contribuir al disseny de polítiques d'habitatge, reactivació econòmica i sostenibilitat, entre altres, amb una visió global per tot el territori metropolità. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va expresar dilluns el seu compromís amb la iniciativa en una reunió amb Ada Colau, alcaldessa de Barcelona (impulsora d'aquesta iniciativa) i els alcaldes de Granollers, Mataró, Sabadell, Mollet del Vallès, Martorell i Rubí, (els darrers quatre, de forma telemàtica).